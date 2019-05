(ANSA) – TORINO, 4 MAG – “Il Grande Torino è un simbolo che unisce generazioni che hanno nel cuore lo sport e la nostra Città e che, in questo ricordo, insieme, celebrano la storia”. E’ il tweet della sindaca di Torino, Chiara Appendino, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni dalla tragedia di Superga. “La Città di Torino – si legge – onora la memoria degli Invincibili”.