(ANSA) – BRUXELLES, 4 MAG – Funerali di stato per l’ex monarca del Lussemburgo, il Granduca Giovanni (Jean), morto lo scorso 23 aprile all’età di 98 anni. Le esequie oggi nella cattedrale Notre-Dame a Lussemburgo alla presenza di numerose personalità politiche, fra cui l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ma anche diversi esponenti delle famiglie reali del Continente e non solo, tra cui quella belga, del Marocco e della Giordania. Presenti ai funerali tra gli altri la principessa Anna d’Inghilterra, Alberto II di Monaco, la principessa Beatrice d’Olanda e gli ex reali di Spagna Juan Carlos e Sofia. Giovanni di Lussemburgo era figlio della granduchessa Carlotta e del principe Felice de Borbone-Parma. Nel 1953 aveva sposato la principessa Giuseppina-Carlotta del Belgio, sorella maggiore di re Baldovino e di Alberto II. E’ stato il Granduca di Lussemburgo dall’abdicazione della madre Carlotta, nel 1964, fino alla propria rinuncia nel 2000 a favore del figlio Enrico.