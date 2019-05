(ANSA) – SAN GIULIANO TERME (PISA), 4 MAG – “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, stamani durante un breve comizio della Lega a San Giuliano Terme (Pisa). I presidi però credono che le priorità siano altre: “reintrodurre il grembiule nelle scuole è possibile ma non mi sembra questa la questione fondamentale. L’emergenza – dice il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli – è un’altra: i abbiamo solai e i controsoffitti delle scuole che andrebbero monitorati, ogni settimana c’è’ un crollo”.