(ANSA) – ROMA, 4 MAG – “Per quanto riguarda Ranieri penso che per noi è importante parlare di calcio, si è già espressa in merito la nostra società”. Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in merito alle polemiche suscitate ieri dalle parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri, il quale ha ricordato la corsa scudetto del 2010 e la partita tra Lazio e Inter in cui i nerazzurri vinsero dopo che i tifosi biancocelesti avevano chiesto di ‘scansarsi’ ai loro giocatori. La società biancoceleste ha parlato di frasi “gravi” invocando l’intervento della Lega.