(ANSA) – ROMA, 4 MAG – Il francese Fabio Quartararo, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti nel gran premio di Spagna. Il pilota della Petronas Yamaha ha preceduto il compagno di team Franco Morbidelli. La prima fila è completata dalla Honda di Marc Marquez. La Ducati di Andrea Dovizioso apre la seconda fila. Nulla da fare per Valentino Rossi che al via sarà sulla tredicesima casella. In Q1 Rossi è stato in seconda posizione fino a pochi secondi dal termine della sessione, quando Bagnaia lo ha eliminato dalla Q2.