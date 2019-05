(ANSA) – ROMA, 4 MAG – “Prima di tutto congratulazioni a Quartararo e Franco (Morbidelli, ndr) per la loro doppietta”. Anche Valentino Rossi, come il pole-man ed il suo vice, corre in sella ad una Yamaha. Ma per ora, a Jerez, è quella sbagliata. Però il pluricampione non rinuncia all’ottimismo in vista di domani: “Certo, partire dal tredicesimo posto è molto difficile, perché dalla quinta fila tutto è più complicato. Ma allo stesso tempo il mio passo non è poi così male. Rispetto al venerdì sono migliorato – ha detto Rossi – E’ vero che ci sono molti piloti veloci, ma anche noi non siamo così male. Dobbiamo provare a lavorare questa sera, come abbiamo fatto ieri per oggi, per fare un altro passo avanti. Poi vedremo cosa succederà in gara”.