(ANSA) – ROMA, 4 MAG – Nella Clericus Cup esultano le squadre qualificate ai quarti di finale. Ai Guanelliani e al Collegio Spagnolo tra le 8 sorelle del Mondiale della Chiesa promosso dal Csi, si sono aggiunte altre tre pretendenti alla Coppa con il Saturno. Vincono e superano il girone Altomonte, San Paolo Apostolo e North American Martyrs. Per questi ultimi, gli statunitensi campioni in carica, facile il 2-0 odierno sui Missionari della Consolata. Per le altre due formazioni l’ “ascensione” ai quarti è tutt’altro che facile. Il collegio sacerdotale dell’Altomonte per la prima volta si qualifica ai quarti battendo il Pio Latinoamericano. Avanti 2-0 l’Altomonte con reti di Gova e dell’indiano Kurian, raggiunto nella ripresa da un destro del croato Bagavac e da una punizione del peruviano Perez, l’Altomonte segna il 3-2 con Eric Boateng Asare, il capitano ghanese, che risolve in mischia regalando un successo storico al Collegio dell’Opus Dei. Ha invece il sapore della rivincita la vittoria del San Paolo, 2-1 sulla Gregoriana.