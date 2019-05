(ANSA) – PARIGI, 4 MAG – Appena tre giorni dopo la mobilitazione del primo maggio, i gilet gialli hanno provato a tornare in piazza ma sono stati in pochissimi, appena 18.900 in tutta la Francia, 1.460 a Parigi, secondo le cifre degli Interni. In questo 25/o atto della protesta che va in scena tutti i fine settimana dallo scorso mese di novembre, si tratta del record minimo di partecipazione. Intanto su Liberation, 1.400 firme sono state pubblicate in calce a un “appello di artisti, creatori e creatrici” riuniti nel collettivo “Yellow submarine” dal titolo “Gilet gialli, noi non siamo degli sciocchi!”. Nel testo, si rende omaggio a “un movimento senza precedenti nella Quinta repubblica”, un movimento “che il potere tenta di screditare e reprime duramente mentre la violenza più minacciosa è quella economica e sociale”. Tra i primi firmatari, le attrici Juliette Binoche ed Emmanuelle Beart.