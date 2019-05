(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 5 MAG – Papa Francesco parte oggi per il suo quarto viaggio dell’anno, il ventinovesimo del pontificato, che fino a martedì lo porta nuovamente nell’area balcanica, prima in Bulgaria e poi nella Macedonia del Nord: entrambi i Paesi sono a maggioranza ortodossa, con quote rilevanti anche di musulmani, e dove i cattolici sono una piccola minoranza, meno dell’uno per cento della popolazione. Il programma prevede incontri con il primo ministro Bojko Borisov, le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico. Previste quindi la visita al patriarca ortodosso Neofit e al Santo Sinodo e una preghiera in silenzio davanti al Trono dei santi Cirillo e Metodio nella Cattedrale Patriarcale di San Alexander Nevsky, accompagnato dal metropolita Antonio, e la recita del Regina Coeli. Nel pomeriggio il Papa celebrerà la messa nella Piazza Knyaz Alexandar I, dove sono attese tra le sette e le ottomila persone.