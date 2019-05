(ANSA) – TOKYO, 5 MAG – Scende per il trentottesimo anno consecutivo la popolazione dei bambini in Giappone, al livello più basso da quando sono iniziate le statistiche, nel 1950. Secondo l’ultima indagine governativa, nell’anno fiscale 2018 il numero delle persone sotto i 15 anni di età si assestano a 15,2 milioni, in calo di 180 mila unità rispetto all’anno precedente. I dati sono stati pubblicati in coincidenza della festività nazionale della giovane età, che sarà celebrata il 6 maggio. Il tasso di natalità in Giappone rimane storicamente basso anche a causa della mancanza di un adeguato supporto da parte del governo per le giovani mamme e le famiglie di giovani genitori, che si devono confrontare con lunghi orari lavorativi ed elevati costi delle spese di istruzione. Attualmente la percentuale di bambini in Giappone rappresenta il 12,1% della popolazione; seguono la Corea del Sud, con il 12,9%, e Italia e Germania, alla pari con il 13,4%.