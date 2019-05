(ANSA) – ROMA, 05 MAG – Un terzetto tutto americano al vertice della classifica del Wells Fargo Championship di golf. A Charlotte, nel torneo del PGA Tour, Jason Dufner è stato agganciato in vetta, con 202 (-11) colpi, dai connazionali Max Homa e Joel Dahmen. Nel North Carolina il terzo e penultimo round della rassegna è stato fortemente condizionato dal maltempo. Prima lo stop, poi il ritorno sul green, tra equilibrio e spettacolo. Sul percorso del Quail Hollow Club (par 71), corrono per il titolo pure Pat Perez, quarto con 203 (-10) e Rory McIlroy, quinto con 204 (-9). Chance di successo pure per un altro big: Justin Rose. Il britannico, numero due mondiale, è rimasto in sesta posizione (205, -8) a tre colpi dai leader. Buon ritmo anche per Paul Casey, settimo con 206, -7. Ma da segnalare ci sono le rimonte di Garcia e Fowler, noni (207, -6) come Patrick Reed. Niente da fare per Jason Day. L’australiano, campione uscente, è solo ventottesimo (211, -2).