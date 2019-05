(ANSA) – SKOPJE, 5 MAG – In Macedonia del nord alle 7 (stessa ora italiana) si sono aperti i seggi per il ballottaggio delle presidenziali, che vede la sfida fra il candidato governativo Stevo Pendarovski e la rivale Gordana Siljanovska-Davkova, sostenuta dall’opposizione conservatrice. Nel primo turno del 21 aprile scorso i due candidati avevano ottenuto percentuali di consenso pressochè identiche – 42,85% Pendarovski e 42,24% Siljanovska-Davkova. Determinanti oggi risulteranno quindi i voti andati due settimane fa al terzo candidato in lizza, Blerim Reka, leader di un partito della minoranza albanese schierato all’opposizione, che aveva ottenuto il 10,57%. La consultazione e’ monitorata da oltre 3 mila osservatori nazionali e 520 stranieri.