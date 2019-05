(ANSA) – ROMA, 5 MAG – In un combattimento tattico ma spettacolare, il messicano Saul “Canelo” Alvarez ha battuto ai punti in 12 riprese l’americano Daniel “Miracle Man” Jacobs nel Mondiale dei pesi medi unificato, disputato sul ring davanti a 20.203 spettatori sul.ring della T-Mobile Arena di Las Vega. Il verdetto a favore di “Canelo” e’ stato unanime: 115-113, 115-113, 116-112. Con questa vittoria, Alvarez aggiunge il titolo mondiale Ibf a quelli Wbc e Wba di cui gia’ era in possesso.