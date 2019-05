(ANSA) – MILANO, 05 MAG – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, martedì sarà alla sede del Coni, a Roma, per una “conference call con il Cio”, il Comitato olimpico internazionale, per fare il punto sulla candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i giochi invernali del 2026. “Spiegheremo lo stato di avanzamento del lavoro e ci faranno delle domande tecniche – ha detto a margine dell’iniziativa ‘Più giochiamo più doniamo’ che si tiene all’Arena Civica nell’ambito di Milano Food City – perché ci sono questioni da approfondire, a Milano come sapete ci sarà tutta la parte relativa al ghiaccio”. In ogni caso, secondo il sindaco, questa riunione “sarà un altro passo avanti e poi saremo sempre più vicini al 24 giugno. Tutto ciò che dobbiamo fare lo stiamo facendo, ma la Svezia è forte e non ha mai avuto le Olimpiadi”. La proposta di Milano e Cortina “è forte e le Olimpiadi aiuterebbero nella narrazione di Milano – ha concluso -, che ha davanti ancora 10 anni di crescita”.