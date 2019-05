(ANSA) TRIESTE, 5 MAG – È un africano, il francese Noel Hitimana, il vincitore della 24 Half Marathon di Trieste, che ha tagliato il traguardo in piazza Unità d’Italia dopo 21 chilometri in 1.03.28. Al secondo posto è giunto Najibe Salami dell’esercito italiano, è al terzo il keniota Joel Melly. Tra le donne, ha vinto la kazaka Vohla Mazuronak (1.13.56) davanti alla atleta del Burundi Cavaline Nahimana e all’italiana Laika Soufyane. Dopo le polemiche, l’organizzatore, Fabio Carini parla di “una giornata che rimarrà indimenticabile per me e per tutti coloro che con me l’hanno vissuta da protagonisti”. Al traguardo anche Rita Giancristofaro con un tempo di poco superiore alle due ore, nel corso delle quali ha corso, rallentato, si è fermata e poi ha ripreso. “Ero alla fine, ho dovuto fermarmi” a metà gara, non me lo aspettavo un mese e mezzo fa che avrei ripreso a correre”, e annuncia: da oggi comincio una nuova preparazione per la maratona di Genova, che si terrà a dicembre. Posso fare con calma, ho più tempo”, conclude. (ANSA).