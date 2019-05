(ANSA) – MANTOVA, 5 MAG – A Mantova il treno per Milano delle 8.40, appena partito dalla stazione della città virgiliano, ha urtato un albero caduto sui binari per il maltempo. Fortunatamente passeggeri e macchinisti non hanno riportato conseguenze. Il convoglio è stato fermato per le verifiche tecniche del caso e i passeggeri sono stati trasferiti, con disagi e ritardi, su un altro convoglio. Il maltempo sta flagellando, da questa mattina, tutto il Mantovano con vento forte e pioggia. La situazione più grave nell’alto mantovano, vicino al lago di Garda. A Castiglione delle Stiviere molti alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento. La pioggia, caduta copiosa, ha provocato allagamenti.