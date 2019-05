(ANSA) – ROMA, 5 MAG – Dominio spagnolo a Jerez de la Frontera con l’ “imprendibile” Marc Marquez – un monologo il suo, alla 46ma vittoria nella top class – che mette in fila Alex Rins, alla conferma dopo l’acuto di Austin, e Maverick Vinales, chiudendo al meglio il week end, conquistando una meritatissima vittoria che gli vale il comando del Mondiale della Motogp. Dietro al terzetto spagnolo c’è spazio per i colori italiani che hanno piazzato nell’ordine Andrea Dovizioso (4/o), Danilo Petrucci (5/o) e Valentino Rossi (6/o), che adesso tallonano l’iridato in classifica: 70 punti per Marquez contro i 69 di Rins, i 67 di Dovizioso e i 61 di Rossi. Non è andata bene al ‘poleman’ e sorpresa del sabato, lo sfortunato francese Fabio Quartararo che ha visto la sua moto spegnersi (problema alla pedana del cambio) a 12 giri dal termine quando era secondo.