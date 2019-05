(ANSA) – CITTA’ DI PANAMA, 5 MAG – Circa 2,7 milioni di aventi diritto sono chiamati a esprimere il loro voto oggi nello Stato centroamericano di Panama in elezioni generali da cui dovranno emergere il presidente della repubblica che succederà all’uscente Juan Carlos Varela, il nuovo Parlamento di 71 membri, e 81 sindaci. La tornata elettorale, sottolineano i media locali, assume un particolare significato perché si svolge a 30 anni dall’invasione militare statunitense (denominata ‘Operazione Causa Giusta’) organizzata in dicembre per catturare l’allora presidente ‘de facto’, generale Manuel Antonio Noriega. L’intervento causò almeno 3.000 morti. Le operazioni di voto sono cominciate alle 7 (le 14 italiane) nella normalità, e si concluderanno alle 16, mentre gli analisti auspicano che la scadenza elettorale permetta di voltare pagina dopo che gli ultimi anni sono stati segnati da numerosi scandali ed episodi di corruzione.