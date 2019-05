(ANSA) – NEW YORK, 5 MAG – “Ci sono diversi soprannomi che potrei affibbiargli. Possiamo iniziare con pagliaccio”. Così Joe Biden al suo primo evento di campagna elettorale definisce Donald Trump, che a suo volta lo chiama l”addormentato Joe’. Il candidato democratico spiega comunque di non volersi lasciar trascinare nella guerra dei soprannomi con il presidente americano, di voler portare la campagna elettorale su un livello più alto. Biden è in queste ore impegnato in South Carolina, dove si terranno nel febbraio 2020 le prime primarie nel sud del paese per la nomination democratica.