(ANSA) – CAGLIARI, 5 MAG – Problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres a causa della bufera di maestrale che sta spazzando in queste ore la Sardegna con raffiche sino a 70 chilometri all’ora. La nave Tirrenia prevista questa mattina alle 8.30 è stata dirottata nel porto di Olbia, mentre un’altra proveniente da Aiaccio è approdata con forte ritardo. Ha infine saltato lo scalo intermedio di Porto Torres il Cruise della Grimaldi Civitavecchia-Barcellona. L’effetto combinato del forte vento e delle mareggiate ha completamente sommerso la spiaggia della Pelosa a Stintino e a dispetto del calendario la neve ha fatto la sua ricomparsa nelle zone interne del Nuorese: una spruzzata di bianco è comparsa a Fonni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari per i disagi causati dal maestrale in città e nell’hinterland. Il più impegnativo a Quartu, dove la croce che sovrasta la chiesa del Sacro Cuore è stata piegata da una violenta raffica di vento. Un passante l’ha vista pericolante e ha subito chiamato il 115. I vigili sono riusciti a staccare la croce prima che potesse precipitare al suolo e l’hanno riconsegnata al parroco. In pieno centro a Cagliari, in piazza Deffenu, un altro intervento complicato per i pompieri: rimosso un impianto semaforico parzialmente divelto dal maestrale e a rischio caduta. Per tutta la giornata si sono moltiplicate le chiamate per pali, alberi, cornicioni e pannelli pubblicitari pericolanti. Secondo le previsioni meteo, già in serata il vento andrà a calare progressivamente su tutta l’Isola. (ANSA).