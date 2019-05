(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Il Torino vede allontanarsi la possibilità di agguantare un posto in Champions ma “finchè la matematica lascia aperto uno spazio, noi continueremo a inseguirla”. Così il presidente del Toro Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch’io sport. “Mancano poche partite alla fine del campionato, ha sottolineato Cairo, i punti disponibili sono soltanto 9 e l’Atalanta si è molto staccata. Insomma, è più complicato. Ma noi faremo i conti alla fine. Pensiamo a ogni partita come abbiamo fatto con il Milan e la Juve. Se valessero solo i punti del girone di ritorno, come in Argentina, saremmo quarti. Mancano però tre partite fondamentali. Quindi, testa bassa e dritti sui pedali fino alla fine. Poi faremo i conti, è la stessa filosofia che ho applicato quando ho cercato di fare altre cose nel mondo dell’impresa”.