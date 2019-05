(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Primo titolo in carriera sul PGA Tour per Max Homa. L’americano, con 269 (-15) colpi, supera i big mondiali e conquista il Wells Fargo Championship. Dedica speciale per il 28enne di Bubank (California) che ha ricevuto i complimenti del suo idolo Tommy Lasorda, ex giocatore di baseball (oro olimpico, da allenatore, a Sidney 2000) e ora manager statunitense. “Tempo fa -rivela Homa- mi disse di credere maggiormente in me stesso. Ora mi ha telefonato dicendomi di essere orgoglioso di quanto fatto. Sono davvero emozionato”. Il californiano a Charlotte ha dominato la scena, rifilando tre colpi di vantaggio al connazionali Joel Dahmen (secondo con 272, -12) e quattro al britannico Justin Rose (numero due mondiale), terzo con 273 (-11). Quarto posto per Garcia, Fowler, Casey e Dufner (275, -9). Ottava piazza per McIlroy (277, -7). In una rassegna, quella del massimo circuito americano, che ha permesso ad Homa di staccare un assegno da 1.422.000 dollari e “guadagnare” anche 500 punti nella corsa alla FedEx Cup.