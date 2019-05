(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Sei Young Kim vince, dopo uno spareggio a tre, il Mediheal Championship. “E’ uno dei successi – la gioia della sudcoreana – più importanti e sofferti della mia carriera”. Ottavo titolo sul LPGA Tour per la sudcoreana che, in California, ha superato al fotofinish la concorrenza della britannica Bronte Law e della connazionale Jeongeun Lee6. Dopo aver chiuso il torneo tutte in 281 (-7) colpi la Kim, alla prima buca dei play-off, ha superato le due avversarie con un birdie che le ha permesso di finire sul gradino più alto del podio. A Daly City quarto posto per l’americana Lexi Thompson, l’inglese Charley Hull e le sudcoreane Amy Yang ed Eun-Hee Ji (283, -5). Mentre la statunitense Marina Alex e l’australiana Minjee Lee si sono dovute accontentare dell’ottava piazza (284, -4). Stesso score per la cinese Yu Liu e la spagnola Azahara Munoz.