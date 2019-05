(ANSA) – VENEZIA, 6 MAG – Si è costituito nella notte ai Carabinieri l’uomo che ieri sera a San Bonifacio (Verona), al culmine di una lite, ha accoltellato la moglie e il figlio 27enne che era intervenuto per difendere la madre. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Marito e moglie, italiani, si erano dati appuntamento alla stazione di San Bonifacio per affrontare alcune questioni legate alla separazione in corso, ma l’uomo ha aggredito la moglie con un coltello e il figlio si è messo in mezzo per separare i genitori. Ferito anche un cittadino bosniaco che ha assistito alla lite ed è intervenuto per difendere la donna.