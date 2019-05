(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Azzurri protagonisti nel GrandPrix FIE di spada maschile e femminile svoltosi a Cali, valido per la coppa del mondo. Il tricolore è stato infatti presente sul podio di entrambe le gare, grazie a Mara Navarria che ha conquistato il secondo posto nella spada femminile, e a Marco Fichera terzo nella competizione maschile. Ma è tutto il risultato degli azzurri a entusiasmare, con ben sei atleti che hanno concluso entrambe le gare tra i primi otto della classifica. Nella spada femminile, oltre a Navarria, hanno brillato anche Federica Isola e Giulia Rizzi, fermatesi ai piedi del podio, mentre al maschile, Gabriele Cimini e Federico Vismara sono stati quarti alle spalle di Fichera. La soddisfazione più grande è per i due atleti sul podio: Mara Navarria, dopo averlo sfiorato nella altre tappe, finalmente conquista il suo primo podio stagionale, mentre Marco Fichera torna a festeggiare a distanza di due anni dal secondo posto ottenuto sempre in Colombia, a Bogotà nel GrandPrixFie del maggio 2017, con un risultato che gli permette inoltre di ritornare tra i primi sedici del ranking mondiale. (ANSA).