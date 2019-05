(ANSA) – IL CAIRO, 6 MAG – Nonostante l’inizio del Ramadan e un appello dell’Onu per una tregua umanitaria di almeno una settimana, il generale Khalifa Haftar ha spronato i suoi soldati a proseguire la battaglia per la conquista di Tripoli. In un comunicato letto ieri sera in tv da un portavoce dell’Esercito nazionale libico di cui è comandante generale, Haftar ha chiesto a militari e soldati “di proseguire la battaglia della lotta contro il terrorismo”, riporta il sito Alwasat.