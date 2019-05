(ANSA) – ROMA, 06 MAG – “Finisce un’altra bufala dei Cinque Stelle: non era previsto nessun aumento degli stipendi dei parlamentari, ma solo elementi di trasparenza e di passi in avanti per far decidere un corpo terzo sullo stipendio dei parlamentari”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa in Regione Lazio, in merito al ritiro da parte del tesoriere dem Luigi Zanda del ddl sulle indennità dei parlamentari. “Ringrazio Zanda – ha aggiunto – perché di fronte a una aggressione vergognosa fondata sulle bugie non solo ha ritirato il testo di legge ma anche annunciato una denuncia per danni a Di Maio perché in questo Paese non si può continuare a fare politica sparando bugie e aggredendo gli avversari inventando notizie”.