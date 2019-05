(ANSA) – WASHINGTON, 6 MAG – Donald Trump su Twitter torna a mettere in dubbio i negoziati commerciali con la Cina prima dell’apertura di Wall Street e con le Borse mondiali in calo dopo le sue esternazioni di ieri. “Gli Stati Uniti – afferma il presidente americano – hanno perso per molti anni da 600 a 800 miliardi di dollari all’anno per il commercio. Con la Cina – aggiunge – abbiamo perso 500 miliardi di dollari. Scusate, ma questo non accadrà mai più”.