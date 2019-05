(ANSA) – LONDRA, 6 MAG – Clamoroso alla maratona di Belfast: non bastasse la fatica dei 42,195 chilometri canonici, gli atleti che hanno partecipato alla corsa olimpica per antonomasia nella città nordirlandese hanno dovuto percorrere quasi mezzo chilometro in più. Ad ammetterlo è ora l’organizzazione della Belfast City Marathon, con tanto di scuse da parte del promotore David Seaton. “A causa di un errore umano, innescato da una deviazione di percorso della macchina ammiraglia, sono stati aggiunti alla distanza ufficiale della corsa approssimativamente 460 metri”, ha detto Seaton alla Bbc. In precedenza era stato John Glover, addetto alla misurazione, ad avanzare il dubbio che la competizione fosse stata allungata esattamente “di 469 metri”. Ora i tempi dei concorrenti saranno ricalcolati e corretti al ribasso. La prova maschile aveva visto vincitore per il secondo anno il keniano Joel Kositany, in 2 ore 18 minuti e 40 secondi; quella femminile la compatriota Caroline Jepchirchir, in 2 ore 36 minuti e 38 secondi.