(ANSA) – ROMA, 6 MAG – “Abbiamo dato una nuova direzione al nostro calcio. Siamo ad una svolta e viene segnato un nuovo percorso che mette al centro la sostenibilità economica e le regole”. Il presidente della Lega pro, Francesco Ghirelli, fa il bilancio del campionato di Serie C, a conclusione della stagione regolare. “Si è concluso uno dei più difficili e travagliati per le vicende del passato che ci hanno permesso di scendere in campo con tutte le squadre solo dal 4 novembre – ricorda Ghirelli -. Dal punto di vista tecnico è stato di appeal e combattuto tanto che ha determinato l’ultima promozione all’ultima giornata”. “Ci sono punti fermi, fondamentali per ripartire – continua il n.1 della Lega pro – come le 5 promozioni in B e le 5 retrocessioni, rispetto a 4 e 9: una piccola riparazione del torto subito, la riammissione dei club virtuosi, la scelta di valorizzare la formazione di giovani calciatori a partire da quelli dei nostri club, le nuove regole per le ammissioni al campionato”.