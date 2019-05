(ANSA) – FIRENZE, 6 MAG – Allarme bomba per uno zaino sospetto nel centro di Firenze, in via degli Speziali, nelle vicinanze di piazza della Repubblica. La zona è stata isolata e sul posto stanno intervenendo gli artificieri dei carabinieri e della polizia. Lo zaino è stato abbandonato su un marciapiede vicino alle vetrine di un negozio.(ANSA).