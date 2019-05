(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Nell’anno del Mondiale femminile, la Fifa ha deciso di accelerare ancora sulla strada della parità di genere nel calcio introducendo due nuovi premi nell’ambito del Fifa best awards 2019, la cui cerimonia di consegna è prevista il 23 settembre prossimo a Milano. Per la prima volta quest’anno saranno premiate anche la miglior numero 1 e il miglior team femminile, portando così a undici il totale dei riconoscimenti assegnati. “La Fifa è certa che la Francia ospiterà quest’anno un’edizione innovativa della Coppa del Mondo femminile, quindi non posso pensare a un momento migliore per presentare questi nuovi premi – afferma il vice segretario generale Fifa, Zvonimir Boban, come riporta il sito ufficiale della federazione -. È ancora un altro passo nella giusta direzione per aumentare il profilo del calcio femminile”.