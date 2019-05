(ANSAmed) – TEL AVIV, 06 MAG – Israele imporra’ la chiusura dei valichi di transito con la Cisgiordania e con Gaza fra il 7 e il 9 maggio in occasione della Giornata dei militari caduti in combattimento e, all’indomani, della Giornata dell’Indipendenza. Lo ha reso noto il portavoce militare secondo cui ai palestinesi sara’ concesso il transito solo in ”casi umanitari”. Oggi intanto la Corte Suprema ha pero’ accolto l’appello di una organizzazione pacifista di garantire, in occasione della Giornata dei caduti (8 maggio), l’ingresso in Israele di un centinaio di loro sostenitori palestinesi. Si tratta di congiunti di israeliani e di palestinesi morti nel conflitto che intendono dare a quella giornata un carattere di riconciliazione. Il premier Benyamin Netanyahu, nella sua veste di ministro della Difesa, aveva vietato l’ingresso in Israele di quei palestinesi, ma i giudici di Gerusalemme hanno espresso un parere opposto.