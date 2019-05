(ANSA) – ROMA, 6 MAG – “Anas non ha posto alcun veto o stop al progetto della Funivia Battistini-Casalotti. Il tema del sorvolo sul Gra è stato già risolto dalla soluzione tecnica condivisa tra Roma Servizi per la Mobilità, Roma Metropolitane e Anas”. Così in una nota congiunta tra Anas, Roma Servizi per la Mobilità e Roma Metropolitane in riferimento ad alcuni articoli di stampa. “Nell’ambito delle varie fasi di realizzazione e avanzamento dello stesso progetto, Anas è stata sempre interpellata in qualità di ente gestore del Gra e nel corso degli incontri, svolti in maniera costruttiva e sinergica, Anas ha richiesto la copertura del tratto del Gra interessato dal passaggio delle cabine e la corretta distanza dei pali dalla sede del raccordo anulare, secondo le norme previste dal Codice della strada -prosegue la nota- Le richieste e le proposte avanzate da Anas sono state recepite e nel progetto è stata inserita una apposita protezione per consentire l’attraversamento”.