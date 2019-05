(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid, approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri, ha dedicato del tempo alla sua nuova passione: il golf. Sfida nella sfida tra il campione portoghese, in coppia con Miguel Paixao (ex compagno di squadra nello Sporting Lisbona), e il duo composto dal giornalista Edu Aguirre e il preparatore atletico Tony Garcia Jimenez. Con il match vinto proprio da CR7 e Paixao. Il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe scoperto la passione per il green proprio a Torino.