(ANSA) – ANCONA, 6 MAG – Un Mediterraneo non solo mare dove ci sono “conflittualità”, ma “cuore dell’Europa” che diventa “arcipelago europeo, terra e mare”, dove “unità e pluralismo si possono coniugare”. Nelle parole del prof. Giancarlo Galeazzi, direttore dell’Ufficio cultura dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, il senso del convegno “San Francesco e Giorgio La Pira: il Mediterraneo ‘Grande lago’ di pace per ‘città vive'” organizzato da Anci Marche e dall’Arcidiocesi per l’800/o anniversario della partenza di San Francesco da Ancona per la Terra Santa. San Francesco e Giorgio La Pira, che fu sindaco di Firenze, con la sua lezione di Mediterraneo fulcro dell’Europa della convivenza, sono le figure al centro dell’iniziativa che si terrà il 10 maggio al Ridotto delle Muse. Previsto l’intervento del sindaco di Betlemme Anton Sal Man. In un epoca in cui si parla di “confini, nel convegno si spera di favorire l’idea di Mediterraneo “frontiera” che apre l’Europa nel segno di “ospitalità e dialogo in un rinnovato senso della politica”. Con Galeazzi hanno presentato l’evento il presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi e il direttore Marcello Bedeschi. “Mi piacerebbe – ha detto Mangialardi – uscire con manifesto che parli di Mediterraneo, che bagna i territori e dà vita non morte, crogiuolo d’esperienze, piattaforma rapporti per grande esperienza spirituale e visione; che venissimo ascoltati partendo da queste esperienze: basta erigere muri. L’Europa sappia leggere le cose e non deleghi”. Il convegno, aperto dai saluti del presidente della Regione Luca Ceriscioli e del rettore della Politecnica Marche e Sauro Longhi, verrà introdotto dell’Arcivescovo di Ancona-Osimo mons. Angelo Spina sul tema “2019. Una ricorrenza che c’interpella”. Relatori sulla figura di Francesco e il suo viaggio del 1219 il prof. Franco Cardini (Università di Firenze) e il prof. Giuseppe Buffon (Università Antonianum di Roma). Su La Pira interverranno il prof. Mario Primicerio presidente Fondazione La Pira Firenze, e il prof. Marco Bertoli (Università Lumsa di Roma). Dopo la tavola rotonda finale interverranno i sindaci Mangialardi (Senigallia), Valeria Mancinelli (Ancona), Dario Nardella (Firenze), Stefania Proietti (Assisi).