ROMA – Il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, senatore Ricardo Merlo, parteciperà in questi giorni a San José di Costa Rica, alla terza riunione del Gruppo di Contatto internazionale sul Venezuela. “La posizione dell’Italia, che poi è quella dell’Unione Europea, è molto chiara fin dall’inizio”, dichiara il sottosegretario Merlo. “Lavoriamo perché la crisi venezuelana possa trovare uno sbocco in modo pacifico e affinché nel Paese si tengano elezioni presidenziali libere e democratiche al più presto”.

Nei giorni scorsi il sottosegretario Merlo, ospite a SkyTG24 Pomeriggio, aveva lanciato un appello al presidente Maduro: “Vada a casa e consenta nuove elezioni in Venezuela, libere e democratiche, per una transizione senza violenza”.

Merlo, si legge in una nota, ha ribadito che “l’Italia è totalmente contraria a un intervento in militare in Venezuela” e si è detto “preoccupatissimo per la situazione, non solo per quella politica, ma anche perché in Venezuela lo stipendio medio è di cinque dollari al mese, le famiglie non riescono a mangiare, non ci sono medicine, mancano tutti i beni di prima necessità, è un disastro. Se il governo di Maduro non si rende conto di tutto questo vuol dire che vive su un altro pianeta”.