(ANSA) – ROMA, 6 MAG – “Per me è qualcosa di molto speciale tornare qui”, dice Luis Suarez, ex idolo del Kop dal 2011 al 2014 e che domani sera torna da avversario con la maglia del Barcellona. “Se sono arrivato al calcio d’elite lo devo al Liverpool, e qui ho vissuto momenti meravigliosi. Sarà bello calpestare questo campo indossando un’altra maglia”. All’andata Suarez ha segnato, esultando normalmente: farà altrettanto qui, se dovesse andare nuovamente a segno? “Tutti sann l’importanza di segnare in un semifinale e ad Anfield – commenta -, però qui non esulterei, per una forma rispetto”. Il Liverpool sarà penalizzato dalle assenze di Salah e Firmino ma per Suarez “cambia poco, perché abbiamo un nostro modo di giocare e rimane quello. E poi loro sono una squadra piena di internazionali, quindi i sostituti degli assenti saranno all’altezza. Ad esempio, Salah è un calciatore di caratura mondiale, però Sturridge, Shaqiri e Origi hanno anche loro tanta qualità”.