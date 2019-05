CARACAS – Oltre al Carabobo, l’altra sorpresa in questo Torneo Apertura é il Metropolitanos, che é in piena corsa per entrare nell’Octagonal. La formazione allenata da José María Morr, in questa 17ª giornata, ha battuto per 3-0 il Deportivo Táchira nello stadio Olímpico della UCV.

Alle falde dell’Ávila, i viola hanno dominato la partita sin dalle prime battuta, ma sul risultato della gara sicuramente ha influito l’espulsione per rosso diretto di Lucas Gómez all’undicesimo dopo la gomitata inflitta ad Adrián Martínez. Ad inizio ripresa c’era stata una tenue reazione della squadra andina, ma l’uomo in meno ha pesato nello svolgimento del match.

Le reti dei Metropolitanos sono state griffate da Irwin Antón (37’), Robinson Flores (77’) e Leonardo Flores 890+4’). All’86’, Steve Pabón é stato espulso nelle file dei viola.

Tra i protagonisti in campo senz’altro l’italo-venezuelano Christian Larotonda che ha disputato l’intera gara con i capitolini, l’altro calciatore di origine italiana era il portiere Giancarlo Schiavone rimasto in panchina con i Metropolitanos.

Da segnalare anche l’ottima stagione del mister José María Morr, ha preso le redini della squadra viola in questo 2019.

In poco tempo ha fatto risorgere una squadra che nel 2018 era stata una delle peggiori e l’ha portata a raggiungere la migliore prestazione storica in Primera División con i suoi 26 punti, la cifra potrebbe aumentare nelle prossime giornate.

Nel 2018, Morr aveva portato in porto un altro miracolo anche con l’Estudiantes de Caracas, dopo averlo preso nella zona rossa della classifica l’aveva salvato senza problemi.

Grazie alla vittoria 2-1 contro l’Estudiantes de Caracas, Mineros de Guayana si é qualificato per il G8. Le reti della squadra di Puerto Ordaz sono state griffate da Luis Carrillo (autorete al 53’) e Charlis Ortíz (60’). Il gol degli accademici é stato opera di Randy Rivas (90+3’).

Sul campo dell’Olímpico Caracas e Lala Fútbol Club hanno pareggiato 2-2. Al 13esimo Ricardo Martins porta in vantaggio i capitolini, gli ospiti trovano il pari al 38esimo con Tomás Zamora.

Nella ripresa, al 58esimo, l’italo-venezuelano Daniel Saggiomo riporta in vantaggio i rojos del Ávila, ma a due minuti dal termine l’ex di giornata Armando Maita sigla il definitivo 2-2. Per l’ennesima giornata i capitolini rinviano la qualificazione alla festa degli otto.

Hanno completato la giornata: Academia Puerto Cabello-Deportivo Lara 2-0, Aragua-Zamora 0-2, Deportivo Anzoátegui-Atlético Venezuela 2-1, Estudiantes de Mérida-Portuguesa 1-1, Monagas-Carabobo 2-4, Trujillanos-Llaneros 1-3 e Zulia-Deportivo La Guaira 1-0.

(di Fioravante De Simone)