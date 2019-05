(ANSA) – AVERSA (CASERTA), 6 MAG – “L’Europa ci chiede di aumentare l’Iva? L’Europa non ci può dire cosa fare”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ad Aversa (Caserta). Salvini, per manifestare la sua contrarietà alla richiesta europea, ha usato un termine colorito, molto applaudito: “Col… che faremo quello che ci dice” ha detto. “Non andremo con il cappello in mano come Monti e Renzi” conclude il vice-premier.