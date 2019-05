(ANSA) – BERGAMO, 6 MAG – Una passerella verso la gru con le note di “We will rock you” dei Queen sullo sfondo, poi la prima “pinzata” alla Curva Nord, in demolizione da qui ai prossimi 4 giorni per poi essere ricostruita come prima delle tre tranches del restyling dello stadio di Bergamo. È stato il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, a compiere il primo atto simbolico della ricostruzione dell’impianto cittadino davanti a 1500 sostenitori in Curva Sud più 500 invitati in tribuna centrale. Quindi, i palloncini neri e azzurri liberati in cielo con l’abbattimento delle inferriate e qualche gradinata in cima al settore: “È una serata speciale, ringrazio il sindaco Giorgio Gori che ha sposato questo progetto rendendolo possibile – ha detto Percassi -. Sarà un settore moderno e funzionale, finalmente avremo una struttura coperta per ospitare il cuore del tifo nerazzurro. Da domani cominceràl’abbattimento della curva, tra 4 giorni si vedrà la skyline di Città Alta perché sarà tutta giù. Presente anche il Sindaco Giorgio Gori.