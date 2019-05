(ANSA) – MILANO, 6 MAG – Milan-Bologna 2-1 nel posticipo della 35/a giornata della Serie A, giocato questa sera a San Siro. Queste le reti: nel pt 37′ Suso; nel st 22′ Borini, 27′ Destro. Espulsi al 30’st Paquetà per proteste, al 50’st Sansone per doppia ammonizione, al 51’st Dijks per proteste. Con questo successo i rossoneri agganciano la Roma al 5/o posto, con 59 punti.