(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Etihad Stadium con il fiato sospeso fino al 25′ st della sfida fra Manchester City e Leicester, posticipo della 37/a giornata (la penultima) della Premier League. Infatti la squadra di casa attacca ma non riesce a passare, così a risolvere la situazione pensa il capitano Kompany, difensore finora a secco in questo campionato, che inventa un tiro da fuori sul quale Schmeichel non ha scampo. Così ora, a un turno dalla fine, i Citizens tornano in testa con 95 punti e una lunghezza sul Liverpool. Nell’ultima giornata la formazione di Pep Guardiola giocherà sul campo del Brighton, mentre il Liverpool se la vedrà con il Wolverhampton.