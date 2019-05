(ANSA) – ROMA, 6 MAG – “Questa vittoria vuol dire tanto, non dico tutto, però, vuol dire che abbiamo avuto sempre carattere, mi esce anche sangue dal naso. Questo deve succedere a ogni partita, deve uscire il sangue per vincerle”. Così Fabio Borini, ‘guerriero’ del Milan e autore del secondo gol rossonero di oggi, dopo il posticipo contro il Bologna. Ora il Milan crede ancora alla Champions League? “Tutto è fattibile – risponde -. Ci siamo detti che bisogna lavorare duro, continuare a lottare e stare uniti, perché solo stando uniti si vincono le partite, solo così”. Sulla lite Gattuso-Bakayoko, che non è voluto entrare, il jolly rossonero dice che “è entrato José Mauri, che ha fatto una grande partita. Quindi, il resto per me va gestito nello spogliatoio e basta. José Mauri ha dimostrato che, pur giocando pochissimo, è uno che da sempre tutto, ha fatto grandissime cose e anche lui ci ha fatto vincere la partita”.