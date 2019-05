CITTA’ DI PANAMA. – Il candidato conservatore per il partito Cambio democratico, Rómulo Roux, ha riconosciuto, dopo una lunga esitazione, la vittoria del socialdemocratico Laurentino ‘Nito’ Cortizo del Partito rivoluzionario democratico nelle elezioni presidenziali svoltesi domenica a Panama, avvertendo comunque che “io guiderò l’opposizione”.

In un primo momento, dopo che il Tribunale elettorale (Tep) aveva annunciato che Cortizo era il “vincitore virtuale” della contesa elettorale, Roux aveva denunciato la possibile esistenza di brogli e richiesto un conteggio fisico di tutte le schede. Comunque, dopo aver conosciuto le percentuali diffuse dal Tep con lo scrutinio delle schede di oltre il 97% dei seggi – 33,28% di voti per Cortizo e 31,01% per lui – ha deciso di accettare il verdetto delle urne.

Nella sua dichiarazione Roux ha augurato al presidente eletto di avere un mandato (2019-2024) positivo, precisando che “spero questo per il Panama, per il nostro Paese” affinché ciò possa tradursi nel progresso di cui ha bisogno. Secondo i media, l’ufficializzazione della vittoria di Cortizo per il periodo 2019-2025 da parte del Tep, avverrà giovedì.