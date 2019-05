(ANSA) – BERLINO, 07 MAG – Sono stati cancellati gli incontri previsti oggi a Berlino tra la cancelliera Angela Merkel, il ministro degli Esteri Heiko Mass ed il segretario di stato americano Mike Pompeo. Lo ha reso noto il dipartimento di stato Usa parlando semplicemente di “questioni urgenti”. Da Washington si precisa che Pompeo “non vede l’ora di essere presto a Berlino per questa importante serie di incontri”. Ma non si chiarisce quale sarà la sua prossima tappa, dopo il Consiglio Artico in Finlandia. La visita di Pompeo in Germania sarebbe stata la prima. In agenda erano previsti temi come le relazioni con la Russia, la crisi in Venezuela e la situazione nell’Est dell’Ucraina, aveva reso noto ieri un portavoce degli Esteri. Tra Usa e Germania, inoltre, ci sono anche dossier spinosi come i contributi di Berlino alle spese militari della Nato, il progetto del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 e i dazi per il surplus commerciale tedesco.