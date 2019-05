(ANSA) – ROMA, 07 MAG – Lo show del British Masters (9-12 maggio) di golf, torneo dell’European Tour, va in scena a Southport, vicino Liverpool. Prima l’evento-spettacolo (previsto per stasera) dell’Hero Challenge a Prince’s Dock (Liverpool) che anticiperà la semifinale di ritorno di Champions League tra i “Reds” e il Barcellona. Poi (domani) la Pro-Am che vedrà un derby tra ex bandiere di Liverpool ed Everton – da Sir Danny Dalglish a Leon Osman – e la partecipazione di altri fuoriclasse come Alan Shearer. Quindi (da giovedì a domenica) la sfida tra big in campo con gli inglesi sicuri protagonisti. Tommy Fleetwood, ambasciatore della rassegna, nel Merseyside è certamente l’uomo più atteso. Saranno 8 gli azzurri in gara: Edoardo Molinari e Renato Paratore, Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Filippo Bergamaschi e Matteo Manassero. E dunque tutti i big italiani eccezion fatta per “Chicco” Molinari, che tornerà in campo la prossima settimana nel PGA Championship a Bethpage (vicino New York).