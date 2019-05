(ANSA) – CUNEO, 7 MAG – A cent’anni dalla nascita di Fausto Coppi, la città di Cuneo rende omaggio al Campionissimo con la mostra ‘Fausto Coppi, 9h 19′ 55″, l’uomo, la tappa, il mito’ che sarà inaugurata domani, mercoledì 8 maggio, nel Complesso monumentale di San Francesco, dove sarà visitabile fino al 15 settembre. L’esposizione rientra nel programma di eventi culturali e sportivi, voluto dalla Regione Piemonte, dal titolo ‘Storia di un Campione – 100 anni di Fausto Coppi’, e intende celebrare anche la mitica tappa Cuneo-Pinerolo del 1949, che vide Coppi trionfare appunto in 9 ore, 19 minuti e 55 secondi. Un’impresa, quella della storica frase di Mario Ferretti “Un uomo solo al comando”, che lo incoronò Campionissimo. La mostra, con la regia di Luca Olivieri, si sviluppa attraverso proiezioni video, immagini fotografiche, ricordi e biciclette del campione, per far scoprire non solo l’uomo e il mito, ma anche un pezzo di storia dell’Italia. La voce narrante è quella di Beppe Conti, giornalista sportivo esperto di ciclismo.