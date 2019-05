(ANSA) – ROMA, 07 MAG – “Se siamo pronti per il 24? Vi stupiremo con effetti speciali”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine della conference call di Milano-Cortina con le federazioni invernali internazionali in vista della decisione finale del Cio sui Giochi olimpici invernali del 2026 prevista il 24 giungo a Losanna. “Non ci sono state domande e questo è un bel segnale”, ha aggiunto Zaia riferendosi alla call svolta dal Coni con le federazioni invernali collegate da Brisbane, “abbiamo un bel dossier – ha sottolineato – che alimentiamo giorno dopo giorno. In questo paese i cittadini vogliono le Olimpiadi e questo bel clima è la cosa più importante”. “La nostra campagna è rispettosa dei nostri competitor – ha quindi concluso – e oggi ho anche ringraziato ancora una volta il Presidente della Repubblica Mattarella per il suo endorsement ai Giochi”.