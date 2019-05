(ANSA) – ISTANBUL, 7 MAG – “La decisione della Commissione elettorale suprema” di ripetere il voto amministrativo del 31 marzo a Istanbul “è un passo importante che rafforzerà la nostra democrazia. La volontà di quasi 15 mila persone che avevano votato per l’Akp era stata usurpata”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nella sua prima dichiarazione dopo l’annullamento dell’elezione a sindaco di Ekrem Imamoglu. “La volontà popolare è stata calpestata”. Lo ha detto stamani Meral Aksener, leader del partito Iyi di opposizione in Turchia, dopo la decisionedella Commissione elettorale suprema di annullare per presunti brogli la vittoria alle amministrative del 31 marzo scorso a Istanbul del candidato dell’opposizione Ekrem Imamoglu e di far ripetere il voto il 23 giugno. Membro del socialdemocratico Chp, Imamoglu era sostenuto anche dall’Iyi e da altre forze minori. Il suo successo di misura aveva tolto dopo 25 anni la guida della metropoli sul Bosforo ai conservatori islamici del presidente Recep Tayyip Erdogan.